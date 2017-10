Frente Nacional suspende senadora francesa que comparou migrantes com os nazis

Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O partido de extrema-direita francês Frente Nacional anunciou, esta quarta-feira, a suspensão da senadora daquela força política Claudine Kauffmann, que comparou nas redes sociais os migrantes que vivem em França com a ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

"Está suspensa enquanto se esperam explicações e esclarecimentos sobre os seus comentários", afirmou, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse (AFP), o diretor de comunicação da Frente Nacional, David Rachline.

O representante da força política precisou que a senadora será ouvida sobre os comentários que publicou na rede social Facebook, que qualificou como "absolutamente inaceitáveis".

Num comunicado, a senadora afirmou entretanto que não recua nos comentários que originaram a repreensão do partido, referindo estar divertida por ver "certos bem-pensantes a terem uma indignação seletiva".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A 25 de maio deste ano, Claudine Kauffmann publicou na sua conta do Facebook duas imagens: uma mostrava migrantes em Paris, enquanto a outra era a capa do livro de Julian Jackson intitulado "La France sous l'Occupation, 1940-1944" ("França sob Ocupação, 1940-1944", em português), com o líder do regime nazi Adolf Hitler na praça do Trocadéro (na capital francesa), com a Torre Eiffel ao fundo.

"Se a imagem da esquerda [a que mostrava os migrantes] não é chamada uma ocupação, então digam-me como se chama!!!", escreveu na altura a senadora, lamentando ainda o facto de ninguém lutar atualmente contra tal fenómeno.

"Hoje, ninguém luta contra esta invasão. Aos meus olhos é pior", comentou na altura Claudine Kauffmann.

Entretanto, os comentários da senadora foram retirados da rede social, segundo constatou hoje a AFP.

David Rachline cedeu o seu lugar no Senado francês (câmara alta do parlamento) a Claudine Kauffmann, a segunda da lista da Frente Nacional, no início de outubro, para permanecer na presidência da câmara de Fréjus (sudeste).