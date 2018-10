Fronteira entre a Síria e a Jordânia reabre ao fim de três anos

Hoje às 08:32 Facebook

O principal posto de fronteira entre a Síria e a Jordânia, que no passado foi um ponto importante para o trânsito de mercadorias no Médio Oriente, reabriu esta segunda-feira depois de ter sido encerrado há três anos.

Segundo a agência France Presse, as grades de metal do posto jordano de Jaber que liga a Nassib, na Síria, foram levantadas às 08:00 (05:00 em Lisboa) permitindo a passagem para território sírio de várias viaturas com matrícula jordana.

O governo de Amã anunciou domingo que o posto ia reabrir hoje de manhã.

A zona esteve nos últimos três anos sob controlo das forças que se opõem a Damasco tendo sido recuperada pelo Exército sírio em julho, expulsando os grupos da oposição para a região de Idlib, no norte da Síria.