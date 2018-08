Fronteira entre Gaza e o Egito aberta durante o Ramadão

18 Maio 2018 às 09:16 Facebook

O presidente do Egito decretou excecionalmente, por um mês, a abertura da fronteira com Gaza durante as cerimónias do Ramadão e numa altura em que se registam confrontos entre palestinianos e militares israelitas na zona.

O presidente Sissi, através de uma mensagem que foi divulgada na rede social Facebook afirma que a decisão pretende "atenuar o sofrimento" dos habitantes palestinianos de Gaza.

Nos últimos dias, os confrontos provocados pelos protestos contra a abertura da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém fizeram, pelo menos, 60 mortos.

A Faixa de Gaza encontra-se sob o bloqueio israelita há mais de dez anos enquanto a fronteira do enclave com o Egito se encontra geralmente encerrada devido a problemas de segurança.