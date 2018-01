Fuga de 50 babuínos obriga a evacuar Zoo de Paris

Hoje às 15:13 Facebook

Cerca de 50 babuínos evadiram-se do enclave destinado aos primatas no jardim zoológico de Vincennes, no Val-de-Marne, nos arredores de Paris, França. O Zoo foi evacuado e a polícia, fortemente armada, chamada a intervir.

O jardim zoológico foi evacuado, ao fim da manhã desta sexta-feira, e encerrado ao público depois de detetada a fuga de cerca de 50 babuínos do espaço que lhes está reservado.

A polícia foi chamada ao local, fortemente armada, segundo o canal de televisão France Info. A maior parte dos macacos foi já recuperada, mas há ainda quatro à solta, o que obsta à abertura do zoo.

Segundo a direção do zoo, os babuínos nunca estiveram em contacto com o público nem houve perigo para os visitantes. Os animais estiveram sempre confinados a um espaço vedado ao público, garantem.

Foi um tratados que deu o alerta, ao fim da manhã desta sexta-feira. Ao ver os babuínos fora do espaço habitual, alertou o jardim zoológico, que ativaram os procedimentos de segurança. Foi chamada a polícia, os bombeiros e mobilizados atiradores com armas carregadas com sedativos.