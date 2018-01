Fugitivo após atropelamento mortal apanhado já dentro de avião

Hoje às 11:29 Facebook

Um homem foi detido na segunda-feira à noite quando já se encontrava no avião, no aeroporto de Madrid, com destino à Argentina, por ser o principal suspeito do atropelamento de uma jovem de 17 anos.



Foi precisamente quando o avião se preparava para deixar a pista com destino a Argentina que a Polícia Nacional do aeroporto Madrid-Barajas deteve o condutor, que supostamente atropelou uma jovem de 17 anos, em Fuente el Saz del Jarama e fugiu sem prestar ajuda.

O atropelamento aconteceu às 7.30 de segunda-feira quando a jovem ia para a escola. A rapariga ficou na rua até às 9.40, quando um condutor se apercebeu do corpo e ligou para o serviço de emergência médica. Quando os paramédicos chegaram ao local já nada puderam fazer.

As autoridades começaram por pensar que se tratava de um homicídio intencional, mas depois da análise ao corpo perceberam que a vítima tinha sido atropelada. As investigações deram uma rápida volta graças à intervenção de um cidadão, vizinho do suspeito. Um homem, também de nacionalidade paraguaia, tinha descido à rua para fumar um cigarro, quando se apercebeu de alguém que estava a falar com um sotaque semelhante ao seu.

Para além da curiosidade em torno do sotaque, a natureza da conversa também despertou o seu interesse. É que, segundo o "El País", o homem não parava de chorar dizendo para uma outra pessoa "atropelei-o", pois ainda pensava que tinha atingido um homem. Quando ficou sozinho, pegou no telefone e fez uma chamada. "Deixei-o morto. Tenho apanhar um avião já", disse.

Assim que acabou de fumar o cigarro, o vizinho regressou a casa e procurou na Internet os atropelamentos registados em Madrid nesse dia. Quando reparou na notificação, sobre a rapariga de 17 anos contactou as autoridades, denunciando o que tinha acabado de ouvir.

"Deve ser argentino, uruguaio ou paraguaio, porque tem o mesmo sotaque", disse à polícia, o que se veio a revelar um ponto crucial para a detenção do suspeito. Depois de inspecionar as caixas de correio naquela zona, chegaram à vivenda do suspeito.

Na casa, foram recebidos por uma sobrinha do homem que confirmou que o tio tinha feito as malas apressadamente antes de sair. Com receio de que deixasse o país, contactaram o aeroporto pedindo informações sobre os aviões com destino à América Latina.

Foi, assim, que chegaram até ao voo das 23.55 horas com destino a Buenos Aires, na Argentina. As autoridades ligaram para a torre de controlo e pediram para evitar a saída desse avião. Os polícia deixaram os carros patrulha a alta velocidade e detiveram o homem no interior do aparelho, quando este se preparava para deixar o país.

O funeral da jovem realizou-se na terça-feira.