Fugitivo responde à polícia no Facebook e é detido

A polícia de West Yorkshire, no Reino Unido, fez uma publicação no Facebook a pedir informações sobre um jovem de 21 anos que estaria desaparecido. O homem respondeu ao apelo, comentando "Não sou desaparecido, sou procurado".

As autoridades divulgaram o pedido de ajuda para localizar o homem às 16.30 horas de domingo. "A polícia está preocupada com Leon Smith, de 21 anos, que foi dado como desaparecido na área de Wheatley, em Halifax", escreveu a polícia de West Yorkshire no Facebook, descrevendo Leon como um homem branco, de estatura média, cabelo loiro, e visto pela última vez com um agasalho preto, t-shirt azul e sapatilhas pretas.

Um hora depois, Leon Smith comentou a publicação, dizendo "não estou desaparecido, estou a ser procurado". "Eles agem como se estivessem preocupados com a minha segurança, quando tudo o que eles querem é deter-me e pôr-me na prisão", Smith escreveu noutro comentário.

Um internauta comentou mais tarde a alertar o alegado fugitivo para a possibilidade de ser localizado: "Se eles te virem aqui, vão localizar o teu telefone. Ou se estiveres ligado à wi-fi de uma casa, vão localizar o IP. Vê o que fazes". A isto, Leon respondeu: "sim, vou desligar por um bocado".

Já não foi a tempo. A polícia deteve Leon Smith nessa noite. As autoridades esclareceram que usaram "imensos" recursos policiais para encontrarem o homem, acrescentando que tinham "grandes preocupações pelo bem estar e segurança" do indivíduo.

Numa nova publicação no Facebook, a polícia confirmou que o homem de 21 anos estava sob custódia por uma transgressão, não adiantando detalhes sobre a natureza do crime.