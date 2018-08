Fugiu da polícia e foi parar a um dos locais mais vigiados do Mundo

Hoje às 15:25 Facebook

Um homem que fugiu do local de um acidente de carro em Paris tomou a pior decisão possível. Para fugir da polícia escondeu-se no edifício da Agência de Inteligência francesa.

O condutor, que não possui carta de condução, envolveu-se num acidente de viação na sexta-feira. Para fugir da movimentada rua onde o acidente teve lugar, o homem subiu o muro de um edifício na proximidade.

O problema é que o local para onde o homem fugiu é a sede da Direcção Geral de Segurança Externa. O homem foi imediatamente detido. A Boulevard Mortier, no norte de Paris, é um dos locais mais vigiados em todo o Mundo. Até as imagens da rua no Google Street aparecem ofuscadas.