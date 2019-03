Funcionário da ONU com imunidade diplomática detido

Hoje às 13:28 Facebook

Um funcionário das Nações Unidas, encarregado de investigar violações do embargo de armas à Líbia, está detido desde terça-feira na Tunísia, indicou a ONU, referindo ainda que já pediu informações sobre os motivos de sua detenção.

Moncef Kartas, especialista em governação securitária e membro do painel de especialistas do comité de sanções sobre a Líbia, foi preso ao chegar a Tunes, disse um porta-voz da ONU.

"Estamos em contacto com as autoridades da Tunísia para saber as razões da sua prisão", referiu a ONU num comunicado, destacando que Kartas, como especialista a trabalhar para as Nações Unidas, desfrutava de imunidade diplomática.

As autoridades tunisinas foram contactadas, mas ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Num relatório coassinado por Kartas, o grupo de especialistas disse em 2017 que "armas e munições continuam a ser entregues a várias partes do conflito (na Líbia), com o envolvimento dos Estados membros" das Nações Unidas.

A sua prisão ocorre quando a crise da Líbia será debatida no domingo, em Tunes, pelos chefes de Estado árabes, na sua 30.ª cimeira.