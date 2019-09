Furação Dorian mata 90 cães e sete gatos em inundação de canil

Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma inundação num canil provocada pela passagem do furacão Dorian nas Bahamas causou a morte a cerca de 90 cães e sete gatos. Estavam cerca de 275 animais no abrigo, quando este foi atingido pela tempestade.

O edifício do canil foi construído em 2008, com uma base especificamente pensada para evitar o perigo de inundações. Como as recentes tempestades não provocaram grandes danos no abrigo animal, a inundação causada pelo furacão Dorian foi uma surpresa, disse à imprensa local a diretora executiva do centro "Humane Society Of Grand Bahama", Elizabeth Burrows, que se sente "devastada" pelo sucedido.

O furacão trouxe uma quantidade inesperada de chuvas, que acabaram por se abater sobre o abrigo, não dando tempo aos funcionários para delinearem um esquema e deslocarem os animais para um local mais seguro. A equipa do centro não sofreu baixas. Os trabalhadores subiram para um sótão, através de uma abertura no teto, e lá ficraram até a tempestade passar, disse uma responsável pelo abrigo, Felicia Telfort, à CNN.

No final, 90 cães e sete gatos tinham morrido. A maioria dos animais estava à espera de adoção, mas alguns tinham sido deixados no canil por famílias que fugiram da ilha para locais onde não são permitidos animais de estimação.