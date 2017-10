Furacão "Nate" está a aproximar-se dos Estados Unidos

Hoje às 01:38, atualizado às 01:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O centro do furacão "Nate", de categoria 1, está aproximar-se com ventos de cerca de 150 quilómetros por hora da foz do rio Misissipi, anunciou o Centro Nacional de Furacões.

"Nate", que provocou mais de 25 mortes na sua passagem pela América Central, está a 80 quilómetros a sul da foz do rio Mississipi e a 225 quilómetros a sul da cidade costeira de Biloxi, segundo o último boletim meteorológico.

É esperado que o centro do furacão alcance nas próximas horas a foz do rio e siga, no decurso da noite, para sudeste do Luisiana.

Assim que chegar a terra, o centro do furacão atravessará "partes do Mississipi, Alabama e Tennessee".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o Centro Nacional de Furacões, prevê-se que os ventos atinjam os 154 quilómetros por hora e se assista a um aumento do nível do mar de mais de três metros em algumas zonas costeiras dos Estados Unidos, provocando "grandes e destrutivas ondas".

A guarda costeira norte-americana lançou um alerta nos portos de Alabama e Nova Orleães para que suspendam todas as operações marítimas.

O governador do Luisiana, John Bel Edwars, disponibilizou 1300 efeitvos da Guarda Nacional perante um possível impacto do furacão.