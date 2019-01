Furo para chegar a menino preso em poço avança mais devagar que o previsto

Hoje às 17:38, atualizado às 19:53 Facebook

O furo vertical para chegar ao menino espanhol preso num poço avança devagar. Após 24 horas, a máquina escavou pouco mais de 40 metros, dos 60 necessários. Trabalhos deverão durar mais 24 horas, soube-se este domingo ao final do dia.

A expectativa, quando a perfuração começou, às 13 horas de sábado à tarde, era que fossem necessárias cerca de 15 horas para completar os 60 metros de furação, mas mais de 27 horas volvidas o túnel vertical ainda tinha pouco mais de 40 metros.

Contrariedades inerentes à dificuldade de furar com um diâmetro lato, 1,2 metros, e alguns afloramentos rochosos mais duros que as autoridades vão encontrando pelo caminho estão a atrasar o resgate, que se acreditava pudesse ser feito em cerca de 35 horas: as tais 15 para a perfuração e mais umas 20 para ser feita uma galeria horizontal a ligar o poço de resgate ao furo, de 110 metros e 25 centímetros de diâmetro, onde terá caído Julen.

A montanha foi rebaixada 25 metros para permitir que a máquina possa furar até aos 80 a 85. Quando a furação estiver completa, uma equipa de mineiros, a trabalhar em turnos de dois elementos, vai descer por uma cápsula metálica com 1,05 metros de diâmetro até à cota onde estará o menino, aproximadamente a 72 metros de profundidade, segundo as estimativas das autoridades.

A diferença entre a cota a que estará a criança e a totalidade do furo, cerca de oito metros, será usada para depositar os inertes retirados da escavação, e assim evitar perdas de tempo de tempo a trazer a terra para cima.

Os mineiros vão trabalhar com martelos pneumáticos e ferramentas de uso manual para escavar uma galeria horizontal e tentar chegar ao furo onde estará Julen. Segundo o engenheiro responsável pelos trabalhos, Ángel Vidal, a escavação desta galeria deverá demorar cerca de 20 horas.

Contas feitas, serão precisas outras 24 horas para tentar perceber se a equipa de resgate consegue chegar ao menino de dois anos, dado como desaparecido num furo da quinta do tio no passado domingo, nos arredores de Málaga, Espanha.