Gabriel foi encontrado morto na bagageira do carro da noiva do pai

Gabriel Cruz, de oito anos, estava desaparecido há 12 dias em Almeria, Espanha. A investigação e os apelos dos pais dominaram a imprensa espanhola a cada dia que passava. Este domingo, o corpo da criança foi encontrado na mala do carro conduzido pela noiva do pai.

Gabriel desapareceu a 27 de fevereiro em Las Hortichuelas, Nijar, Almeria, sem deixar rasto. Foi visto pela última vez a sair da casa da avó paterna em direção à casa de um primos, a cerca de 100 metros.

O misterioso desaparecimento levou os pais - Angel Cruz e Patricia Ramirez - a fazerem apelos públicos para o conseguirem encontrar. Mantinham a esperança de que estava vivo. A única pista que havia do menino era uma camisola interior encontrada pela noiva do pai, Ana Julia, durante buscas no bairro, quatro dias depois.

O achado da camisola interior do menino dirigiu o foco das investigações para Ana Julia, uma vez que aquela zona já tinha sido analisada pelas autoridades. Desde então, a mulher ficou sob intensa vigilância. Foi interrogada na passada quarta-feira.

O misterioso caso chegou ao fim, este domingo. O corpo de Gabriel foi encontrado na bagageira do carro de Ana Julia, informou o Ministério do Interior em comunicado. A mulher, de 35 anos, estaria a mudar o corpo do menino se sítio com receio de que fosse encontrado. Foi detida. Tinha estado ao lado do pai da criança durante todos os dias de buscas e sofrimento pela incerteza do seu paradeiro e mostrava-se abalada pelo sucedido perante os meios de comunicação social.

O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, disse já ter falado com a mãe do menino, Patricia, a quem transmitiu "profunda dor e comoção" pela sua perda. O governante acrescentou que a investigação decorre e pediu respeito ao "trabalho minucioso" da Guardia Civil. Fontes da investigação não descartam que possam existir mais implicados no desaparecimento e morte de Gabriel.

O município de Almeria decretou três dias de luto oficial pela morte do menino de oito anos.