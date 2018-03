Gabriel morreu estrangulado no dia em que desapareceu

Hoje às 13:25 Facebook

A autópsia realizada a Gabriel Cruz, o rapaz espanhol de oito anos que estava desaparecido desde 27 de fevereiro, revelou que a criança morreu por asfixia causada por estrangulamento.

Os resultados da perícia foram revelados pelo jornal "La Vanguardia" esta segunda-feira, um dia depois de o corpo da criança ter sido encontrado, na mala do carro conduzido pela noiva do pai.

Gabriel desapareceu a 27 de fevereiro em Las Hortichuelas, Nijar, Almeria, sem deixar rasto. Foi visto pela última vez a sair da casa da avó paterna em direção à casa de um primos, a cerca de 100 metros.

O desaparecimento levou os pais, Angel Cruz e Patricia Ramirez, a fazerem apelos públicos para o conseguirem encontrar. A única pista que havia do menino era uma camisola interior encontrada pela noiva do pai, Ana Julia, durante buscas no bairro, quatro dias depois.

Ana Julia foi apanhada em flagrante a transportar o corpo de Gabriel Cruz e é agora a principal suspeita do sequestro e homicídio do rapaz. Depois de ter sido detida, o passado da mulher começou a ser investigado pelas autoridades. Segundo o "El Espanyol", a filha de Ana Julia morreu, em 1994, ao cair de uma varanda. O caso, que na altura foi tratado como morte acidental e que estava arquivado há anos, está novamente sob investigação da polícia.