Galiza de luto. Três jovens de 17 anos morrem em violento acidente

Três jovens de 17 anos, duas raparigas e um rapaz, morreram, na quarta-feira à noite, na sequência de um violento despiste em Vigo. No carro viajavam mais dois jovens que sofreram ferimentos.

O excesso de velocidade é apontado como a principal causa para o aparatoso acidente que matou três jovens, em Teis, Vigo, na quarta-feira. A pouca experiência do condutor, um dos sobreviventes, de apenas 18 anos, também poderá ter contribuído para a tragédia que está a pintar de luto aquela comunidade galega.

Segundo escreve o jornal "Faro de Vigo", os testes de álcool e de drogas feitos ao condutor apresentaram valores negativos. As autoridades estão agora a tentar compreender se todos os passageiros estavam a usar cinto de segurança no momento do acidente.

As vítimas mortais, revela o jornal galego "La Voz de Galicia", são Bieito L.R., Sara C.V. e Sofía P.H.. Os jovens estavam a caminho do centro do Vigo onde pretendiam assistir à final da Liga Europa. O condutor, de 18 anos, que tinha a carta de condução há pouco mais de um mês, ficou gravemente ferido e está internado no hospital Álvaro Cunqueiro. O outro sobrevivente, um jovem de 17 anos, que seguia no lugar do passageiro, também sofreu ferimentos e está a receber assistência médica no Hospital Fátima, mas deve receber alta médica nos próximos dias.

Às 21.50 horas locais, o veículo, um Peugeot 206, saiu da estrada numa curva e embateu violentamente contra os pilares de uma ponte. Uma das jovens que morreu foi projetada na sequência do acidente e as outras duas vítimas mortais ficaram no interior da viatura.

Os primeiros indícios apontam para a possibilidade de o jovem condutor ter perdido o controlo do carro, tendo os três jovens morrido na sequência do violento embate contra os pilares da ponte.

Uma comunidade em luto

O município de Redondela, onde vivem menos de 30 mil pessoas, está em choque e na sequência da tragédia foram decretados dois dias de luto. Os cinco jovens eram estudantes numa escola local e estavam envolvidos em várias atividades da comunidade.

Sofía, uma das vítimas mortais, preparava-se para estudar Comunicação Audiovisual, em Madrid e jogava futsal numa equipa de Pontevedra. O rapaz que também morreu era um dos atletas da equipa de futebol Nespereira. Sara, que fazia 18 anos no próximo domingo, destacava-se pelas boas notas alcançadas na escola.

"Eram alunos estupendos, bons estudantes e excelentes pessoas", disse, citado pelo "Faro de Vigo", José Sánchez, do Instituto Mendiño, onde três dos alunos estudavam. As aulas foram suspensas esta quinta-feira e a escola não deve abrir mais esta semana.