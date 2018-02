Ganhou 450 milhões e processou Lotaria para manter o anonimato

Ontem às 19:39 Facebook

Uma mulher norte-americana está a processar a Lotaria do estado de New Hampshire numa tentativa de proteger a identidade, após ganhar um prémio de 450 milhões de euros.

A feliz contemplada com um prémio de 560 milhões de dólares (cerca de 450 milhões de euros) na Lotaria de New Hampshire percebeu, entretanto, que cometeu "o gigantesco erro" de assinar o boletim vencedor sem aconselhamento de um advogado.

Ao assinar o boletim está a prescindir do direito ao anonimato, uma vez que no estado do New Hampshire o nome do vencedor é divulgado caso alguém faça um requerimento para identificar o vencedor.

A mulher quer "preservar a liberdade de caminhar até à mercearia ou participar em eventos públicos sem ser identificada", e recorreu a um advogado para impedir a Lotaria do New Hampshire de divulgar o nome.

O advogado defende que o direito à privacidade se sobrepõe ao insignificante interesse público na divulgação do nome do vencedor daquele prémio do Powerball, sorteado a 6 de janeiro.

"Apesar de respeitarmos o desejo do apostador de permanecer anónimo, as regras estaduais e da Lotaria ditam claramente os protocolos", disse o diretor executivo da empresa responsável pelo sorteio, Charlie McIntyre, citado pela BBC.

O estado de New Hampshire está entre aqueles que permitem ao vencedor levantar o prémio através de um fundo criado para o efeito, mantendo o anonimato. É esse, agora, o desejo da vencedora do prémio de 560 milhões de dólares.

McIntyre disse que consultou a Procuradoria-Geral e garante que o boletim vencedor será processado "como qualquer outro". Uma vez que o bilhete está assinado, qualquer alteração iria invalidar a atribuição do prémio.