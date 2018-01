Ganhou 450 milhões apostando os 10 dólares ganhos numa raspadinha

Hoje às 17:48, atualizado às 17:54 Facebook

Um jovem norte-americano apresentou-se como o vencedor de um prémio de 450 milhões de dólares do concurso de 5 de janeiro do Mega Millions, nos EUA.

Shane Missler, de 20 anos, comprou cinco bilhetes para o sorteio com 10 dólares que tinha acabado de ganhar com uma raspadinha. Reinvestiu o dinheiro e foi recompensado com um prémio de 450 milhões de dólares (cerca de 371 milhões de euros).

Há uma semana, minutos depois do sorteio, Miller reagiu com um simples "post" no Facebook. "Oh.my.God", "Oh.meu.Deus", após vencer o quarto maior "jackpot" de sempre do Mega Millions, ou Mega Milhões, uma espécie de Euromilhões dos EUA.

"Tenho apenas 20 anos, mas espero poder usar o dinheiro para dar azo às minhas paixões, ajudar a minha família e fazer algum bem pela humanidade", disse Missler, em comunicado.

Natural do Maine, Massassuchests, na Costa Atlântica dos EUA, Missler mudou-se para a Florida para junto do pai, um veterano da Marinha norte-americana que vive em Port Richey. A mãe já faleceu.

O dinheiro vai ficar depositado num fundo, tendo Missler como gestor, chamado "Secret 007, LLC". Um sinal de que o jovem que fazer das palavras atos.

"Tenciono cuidar da minha família, divertir-me pelo caminho e cimentar um caminho de sucesso financeiro, de forma a deixar um legado", lê-se no comunicado de Missler.

"Apesar de ser novo, fiz um curso rápido em gestão financeira esta semana e sinto-me muito afortunado por ter esta riqueza a suportar-me", comentou o jovem, em comunicado.