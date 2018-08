GAP pede desculpa por t-shirts com "mapa incorreto" da China

JN 15 Maio 2018 às 11:02 Facebook

O retalhista de vestuário norte-americano GAP pediu desculpa por vender t-shirts com "mapa incorreto" da China. O desenho mostrava a parte continental, excluindo territórios que o país reivindica.

De acordo com a "BBC", uma fotografia da t-shirt foi publicada no Weibo - o Twitter chinês - gerando centenas de reclamações. A publicação dizia que a t-shirt, que estava a ser vendida no Canadá, não mostrava os territórios que a China reivindica, como o sul do Tibete, Taiwan e ilhas no Mar do Sul da China.

Perante as críticas, a empresa disse que respeitava a "soberania" da China e que iria implementar "revisões rigorosas" para prevenir a repetição do incidente. Em comunicado, a GAP pediu desculpa pelo "erro não intencional" e informou que todas as t-shirts postas à venda na China foram retiradas e destruídas, sem referir se vai tomar a mesma medida em outros países..

Várias outras empresas, incluindo Marriott e Delta Airlines, pediram desculpas semelhantes este ano, após informações nos seus sites entrarem em conflito com as reivindicações territoriais da China.

No mês passado, Pequim exigiu que um grupo de companhias aéreas estrangeiras respeitasse as reivindicações de soberania da China e mudasse a forma como se referem a Taiwan, Hong Kong e Macau. A Casa Branca respondeu, criticando duramente Pequim por tentar impor a sua "correção política às empresas americanas e aos seus cidadãos".

A GAP é a mais recente de uma série de empresas estrangeiras que enfrentam uma reação negativa por não aderirem às reivindicações territoriais da China.