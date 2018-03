Hoje às 13:48 Facebook

Foi encontrada, numa praia da Austrália, a mais antiga mensagem conhecida a ser transportada dentro de uma garrafa.

Vinha dentro de uma garrafa de gin e tem 132 anos. Foi encontrada por um casal num areal australiano, durante um passeio, em janeiro, e foi agora autenticada, diz o "The Guardian".

A garrafa foi atirada borda fora de um navio alemão, o "Paula", e atravessou o oceano Índico, a cerca de 950 km da costa da Austrália.

Na altura navios alemães estavam a conduzir uma experiência científica, que envolvia atirar milhares de garrafas ao mar para estudar as correntes marítimas.

Cada mensagem continha as coordenadas, a data e o nome do navio, elementos utilizados para verificar a idade do documento.

A descoberta foi confirmada pelo Observatório Naval da Alemanha.

O anterior recorde de idade de uma mensagem encontrada dentro de uma garrafa era de 108 anos.