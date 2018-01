Gémeas siamesas de Gaza separadas com êxito

Hoje às 14:33 Facebook

A intervenção cirúrgica de separação de duas gémeas siamesas, naturais de Gaza, que estavam unidas pelo abdómen e pela parte inferior do corpo, foi um sucesso e as irmãs já não correm risco de vida.

A operação das gémeas Farah e Haneen foi realizada com êxito no hospital pediátrico Rei Abdullah, em Riade, capital da Arábia Saudita.

Segundo a imprensa local, citada pela BBC, as duas irmãs estavam unidas pelo abdómen e pela parte inferior do corpo, tendo a cabeça, o coração e os pulmões separados. A cirurgia teve nove fases e conseguiu separar os órgãos que as duas crianças partilhavam: intestinos, fígado e a região pélvica.

As duas meninas, nascidas em outubro, foram para a Arábia Saudita, acompanhadas pelo pai, uma vez que os hospitais de Gaza não asseguravam condições para darem assistência médica devida às gémeas.

Farah e Haneen foram inicialmente transportadas para a Jordânia, tendo, em dezembro, sido encaminhadas para a Arábia Saudita, para a realização da cirurgia.