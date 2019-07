Gémeos bebés morrem esquecidos no carro pelo pai nos EUA

Hoje às 15:10 Facebook

Dois bebés de um ano foram encontrados sem vida, pelo pai, dentro do carro onde o próprio os tinha deixado, nos EUA. O homem está acusado de duplo homicídio por negligência.

Juan Rodriguez, 39 anos, pai de cinco filhos. Vive no Bronx, em Nova Iorque. Na sexta-feira, chegou ao trabalho às oito horas e estacionou o carro, como nos outros dias. No fim do turno, saiu do emprego, entrou no seu Honda Accord e pôs-se a caminho. A meio, percebeu que tinha deixado, durante oito horas, os filhos bebés, dentro da viatura. Sujeitos a temperaturas que rondavam os 30 graus, já estavam sem vida quando Juan olhou para trás. Tinham acabado de fazer um ano.

Rodriguez parou no meio da estrada e gritou desesperado, relata a Polícia de Nova Iorque, citada pela imprensa local. Foi ajudado por um homem que passava e que chamou a Polícia. Quando os serviços de emergência chegaram, nada puderam fazer, já não havia quem salvar. Declararam os óbitos.

Visivelmente consternado em tribunal

O norte-americano enfrenta agora duas acusações por homicídio negligente, por ter deixado as crianças no banco de trás do carro, enquanto estava a trabalhar, num hospital em Kingsbridge, no Bronx, onde exerce funções de assistente social.

No sábado, em tribunal, Rodriguez passou grande parte da audiência a chorar, como a mulher, Marissa, dá conta a televisão norte-americana NBC. Declarou-se inocente das acusações de homicídio e começou a tremer quando o advogado mencionou os nomes dos filhos, Luna e Phoenix, uma menina e um menino. Vai aguardar o julgamento em liberdade.

Estava sempre lá para os filhos

Juan Rodríguez é descrito pelos amigos e vizinhos como um bom pai. "É um tipo incrível, estava sempre lá para os filhos, sempre. Esta é uma situação horrível", disse o amigo Temple Barrows, de 41 anos, ao "New York Post". "Foi apenas um erro terrível. Ele cometeu um erro e tem que viver com ele para o resto da vida", lamentou o vizinho Tony Caterino, de 45. Os outros dizem todos o mesmo: "Gente boa e trabalhadora", "não tenho nada de mau a apontar", "não dá para acreditar".

Durante a onda de calor que se fez sentir em Nova Iorque, na semana passada, a Administração de Serviços para Crianças da cidade - agência governamental que presta serviços de assistência social a crianças e respetivas famílias - emitiu um comunicado em que alertava os pais para terem cuidado e não deixar os seus filhos em carros, exortando-os a "olhar antes de fechar".

Em média, morrem 38 crianças todos os anos nos Estados Unidos devido a insolação, depois de serem esquecidas em carros fechados, de acordo com a "kidsandcars.org", uma organização sem fins lucrativos dedicada a prevenir mortes e ferimentos em crianças e animais de estimação nessas circunstâncias. Segundo o site, até 16 de julho deste ano, já tinha havido 21 mortes.