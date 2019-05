General lusodescendente nega liderança da revolta contra Maduro

Sandra Alves Hoje às 21:31 Facebook

O general lusodescendente José Adelino Ornela Ferreira desmentiu a sua participação na "Operação Liberdade" lançada pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, depois de ter sido apontado como o militar que encabeçava o movimento de revolta.

Ornela Ferreira, que desde 2017 é chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, publicou na rede social Twitter uma fotografia rodeada de companheiros do Estado-Maior para reafirmar a sua "lealdade absoluta" ao presidente Nicolás Maduro.

Também o regime desmentiu de imediato o envolvimento do general lusodescendente.

E perante a insistência dos opositores em relação ao seu envolvimento, Ornela Ferreira surgiu num vídeo, na terça-feira à tarde, ao lado do ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lópes.

José Adelino Ornela Ferreira destacou-se ao lado de Hugo Chávez na tentativa de golpe de Estado de 4 de fevereiro de 1992. Desde então a sua carreira militar tem estado ligada à revolução bolivariana e tem exercido cargos de relevância. Foi, inclusive, chefe da Casa Militar de Chávez e manteve as funções quando Maduro chegou ao Palácio Miraflores.