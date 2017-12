A.S.F. Hoje às 12:46, atualizado às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

George Weah deixou os relvados e era na terça-feira o favorito na corrida política para assumir o mais alto cargo da Libéria.

George Weah ficou bem conhecido por terras de Portugal quando, em novembro de 1996, foi detido pela PSP do Porto no Estádio das Antas, depois de ter partido o nariz ao antigo capitão do F. C. Porto Jorge Costa, no final do jogo contra o AC Milan, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em causa estiveram alegadas acusações racistas por parte de Jorge Costa e uma pisadela. Foram estes os argumentos que Weah usou para justificar uma ação classificada como "premeditada" pelo internacional português, que diz ter sido agredido no túnel, onde Weah o esperava.

"Foi uma cobardia. Se é no campo, perdeu a cabeça; assim, é uma ação premeditada", lembrou mais tarde Jorge Costa, numa entrevista ao Porto Canal.

O jogador liberiano foi mesmo processado pela agressão, mas o julgamento foi adiado porque o Tribunal Criminal do Porto não encontrou maneira de notificar o jogador para comparecer perante o juiz. Na memória fica o pedido de desculpa de Weah, nunca aceite por Jorge Costa, que admite: "Fui mais agressivo com ele durante o jogo. Tinha de ser, porque não tinha outra forma de o parar".