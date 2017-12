George Weah, de um bairro de lata de Monróvia à presidência

ANA S. FERREIRA Hoje às 20:19 Facebook

George Weah deixou os relvados e era terça-feira o favorito na corrida política para assumir o mais alto cargo do seu país.

"Eu sei que muitas pessoas se questionam porque é que um ex-futebolista quer estar à frente de um país, mas ninguém pergunta o mesmo a um advogado ou a um empresário". Esta é a premissa que George Weah, candidato à presidência da Libéria e ex-futebolista que jogou ontem a sua sorte nas urnas, faz quando questionado sobre o seu percurso na política, que teve início em 2005.

Na corrida contra Joseph Boakai, vice-presidente cessante, Weah foi apontado como favorito pelo povo liberiano na primeira volta, no dia 10 de outubro. E ontem, cerca de 2,2 milhões de liberianos rumaram, antes do sol nascer, às 5390 mesas de voto para eleger o próximo líder do país que, nos últimos 12 anos, foi liderado por Ellen Johnson Sirleaf.

Inicialmente marcada para 7 de novembro, a segunda volta das presidenciais foi duas vezes adiada, depois de Carles Brumskime, também na corrida, ter apresentado uma queixa alegando fraude e atrasos na abertura das urnas. Além destas queixas, Boakai juntou-se a Weah para acusarem Ellen Johnson Sirleaf de "interferências diretas" no processo eleitoral, aquando da primeira volta.

Críticas por falta de experiência

George Weah arrecadou 39% dos votos em 10 de outubro, tendo o vice-presidente, no cargo também há 12 anos, conseguido apenas 29,1%. O restante distribuiu-se pelos outros 18 candidatos. "Este é um bom e pacífico processo e nós apoiamos um processo eleitoral livre e justo", dizia ontem Weah à agência de notícias norte-americana Associated Press, depois de deixar o seu voto na urna.

Apesar de favorito, George Weah tem sido alvo de críticas vindas, essencialmente, da classe política da Libéria. É acusado de falta de experiência política e de não ter educação escolar suficiente para gerir um país económica e socialmente complexo. E a verdade é que, aquando da sua primeira candidatura, em 2005, o futebolista não tinha sequer o Ensino Secundário terminado.

Nascido num bairro de lata de Monróvia, Weah sonhava ser futebolista. "Apenas tinha uma paixão e preferia treinar a comer ou dormir". Cedo viu o trabalho reconhecido: em 1988, aos 22 anos, já corria em relvados europeus com as cores do Mónaco. Passou pelo Paris Saint-Germain e pelo AC Milan e em 1995 recebia da FIFA o título de melhor jogador do Mundo. O único africano até hoje.

Educação tardia

A falta de diplomas poderá ter desacreditado o seu mérito, mas ao invés de desistir, Weah pegou nas críticas e fez delas a sua estrada. Determinado a fazer mais pelo "seu povo", concluiu o Ensino Secundário em 2006 e em 2011 era já licenciado em Gestão pela Universidade de Devry, na Florida. Em 2013, recebeu o grau de mestre em Administração Pública pela mesma universidade. "Eu quero tornar-me presidente porque acredito que posso fazer mais pelo meu povo nesse cargo".

Depois de um dia de votações tranquilo, sem nenhum incidente, os resultados oficiais só deverão ser revelados hoje ou amanhã. Esta será a primeira vez, em 70 anos, que a Libéria, país fundado por escravos libertados da América do Norte e que nunca conheceu a colonização, assistirá à transição de um governo democraticamente eleito para outro.

A famosa passagem por Portugal e pelo nariz de Jorge Costa

Foto: Arquivo/JN

George Weah ficou bem conhecido por terras de Portugal quando, em novembro de 1996, foi detido pela PSP do Porto no estádio das Antas, depois de ter partido o nariz ao antigo capitão do F. C. Porto Jorge Costa, no final do jogo contra o AC Milan, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em causa estiveram alegadas acusações racistas por parte de Jorge Costa e uma pisadela. Foram estes os argumentos que Weah usou para justificar uma ação classificada como "premeditada" pelo internacional português, que diz ter sido agredido no túnel, onde Weah o esperava.

"Foi uma cobardia. Se é no campo, perdeu a cabeça; assim, é uma ação premeditada", lembrou mais tarde Jorge Costa, numa entrevista ao Porto Canal. O jogador liberiano foi mesmo processado pela agressão, mas o julgamento foi adiado porque o Tribunal Criminal do Porto não encontrou maneira de notificar o jogador para comparecer perante o juiz. Na memória fica o pedido de desculpa de Weah, nunca aceite por Jorge Costa, que admite: "Fui mais agressivo com ele durante o jogo. Tinha de ser, porque não tinha outra forma de o parar".