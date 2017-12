Antigo futebolista George Weah eleito presidente da Libéria

Ontem às 18:36 Facebook

O antigo futebolista George Weah é o novo Presidente da Libéria, de acordo com os resultados provisórios divulgados hoje pela Comissão Nacional de Eleições e quando falta apurar apenas dois por cento dos votos da segunda volta das presidenciais.

Weah, do Congresso pela Mudança Democrática (CCD), obteve 61,5% de votos expressos, enquanto o atual vice-presidente Joseph Boakai, do Partido Unido, no poder na Libéria, reuniu somente 38,7%.

A contagem dos votos da segunda volta das presidenciais, eleições realizadas na terça-feira, com 2,2 milhões de eleitores, prossegue hoje e os resultados finais serão anunciados na sexta-feira.

Na presidência da Libéria, George Weah sucede a Ellen Johnson-Sirleaf, prémio Nobel da Paz em 2011, a primeira mulher chefe de Estado em África.

George Weah, de 51 anos, já tinha ficado em primeiro na primeira volta das eleições presidenciais, a 10 de outubro, mas não logrou a maioria exigida.

Weah registou 39%, à frente de Boakai, de 73 anos, que obteve 29,1% dos votos. Os restantes 18% dos votos foram repartidos por Charles Brumskine (Partido pela Liberdade) e Beroni Urey (Partido de Todos os Liberianos).

As presidenciais foram as primeiras eleições em mais de 70 anos neste país africano, fundado por escravos norte-americanos.