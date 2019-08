Gibraltar recusa pedido dos EUA para reter petroleiro iraniano

Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo de Gibraltar recusou, este domingo, um pedido dos Estados Unidos para reter o petroleiro iraniano arrestado em julho e autorizado por um tribunal, na quinta-feira, a sair das águas territoriais daquele território britânico no sul de Espanha.

"Ao abrigo do Direito europeu, Gibraltar está impossibilitado de prestar a assistência pedida pelos Estados Unidos", que querem o arresto do petroleiro em virtude das sanções norte-americanas ao Irão, explicaram as autoridades gibraltinas num comunicado.

O petroleiro Grace 1 foi arrestado em 4 de julho por suspeita de transportar petróleo para a Síria, violando um embargo da União Europeia (UE), mas na quinta-feira o Supremo Tribunal de Gibraltar autorizou a sua libertação mediante garantias de Teerão de que os 2,1 milhões de barris que transporta não seriam entregues à Síria.

Os Estados Unidos emitiram entretanto vários pedidos para que o petroleiro fosse impedido de navegar, entre os quais um mandado emitido na sexta-feira pelo Departamento de Justiça para o arresto do navio e a apreensão da carga.

"O regime das sanções da União Europeia é fundamentalmente diferente do dos Estados Unidos", lê-se no comunicado. E a regulamentação europeia "proíbe especificamente aplicar determinadas leis americanas", acrescenta, incluindo as relativas às sanções ao Irão.