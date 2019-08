GNR apoiou autoridades gregas durante incêndio na ilha de Samos

Hoje às 16:16, atualizado às 16:45 Facebook

Centenas de pessoas foram retiradas de hotéis e praias na Grécia, enquanto os bombeiros enfrentam dezenas de incêndios florestais em todo o país. A GNR apoiou as autoridades locais no resgate de pessoas.

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através de militares destacados na ilha de Samos, Grécia, apoiou as autoridades gregas no auxílio às populações, em consequência de um grande incêndio que deflagrou naquela ilha grega.

No sábado, durante o incêndio, que deflagrou numa zona montanhosa e de florestação mais densa junto à costa, "a GNR empenhou a sua embarcação na vigilância da orla marítima, com o intuito de detetar, e em caso de necessidade, resgatar pessoas pelo mar", informou a Guarda, em comunicado.

Cerca de 700 bombeiros foram destacados no fim de semana, na Grécia, quando os incêndios se espalharam, empurrados por ventos fortes e tempo quente e seco, disseram as autoridades. Um dos piores incêndios foi o da ilha de Samos, tendo forçado as autoridades a transferir pessoas de vários hotéis.

Ao longo do fim de semana as embarcações da Guarda Costeira evacuaram banhistas das praias de Glykoriza e Proteas, que foram levadas para um estádio coberto na cidade vizinha de Pythagoreio, disse a Agência de Notícias de Atenas (ANA).

Os incêndios foram controlado na segunda-feira, segundo o corpo de bombeiros. Entretanto, duas pessoas na faixa dos quarenta anos foram presas em Peloponeso por deliberadamente iniciarem incêndios, informa o jornal grego Ekathimerini.