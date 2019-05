GNR resgata nove migrantes na Grécia

JN Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC( da GNR resgatou no dia 28 de maio nove migrantes, incluindo três crianças com idades entre os dois e os quatro anos junto à Praia de Livadaki, no nordeste da Ilha de Samos.

Durante uma ação de patrulhamento, os militares da GNR foram alertados para a existência de uma embarcação suspeita no mar. De imediato se dirigiram para o local onde conseguiram detetar uma pequena embarcação de pesca, com cerca de 4 metros, na qual seguiam os nove migrantes: três crianças, três homens e três mulheres.

Os migrantes foram colocados na embarcação da GNR e transportados para o Porto de Vathy, tendo um deles sido socorrido pelos militares da GNR por apresentar ferimentos num joelho. A embarcação foi apreendida, sendo ainda identificado um homem de 35 anos suspeito de ser o facilitador do transporte.

A UCC da GNR está destacada na ilha de Samos-Grécia, no âmbito da missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX).

A FRONTEX tem como função principal desenvolver ações nas fronteiras terrestres e marítimas para prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas.