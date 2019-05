Golfinho encontrado morto com mangueira de plástico presa no esófago

Hoje às 20:46 Facebook

Um golfinho macho, com 2,1 metros de cumprimento, foi encontrado morto numa praia da Florida, nos EUA. O animal tinha uma mangueira de plástico de 60 centímetros entre o esófago e o estômago.

O cadáver do animal foi encontrado na praia de Fort Myers e posteriormente analisado por uma equipa da Comissão de Conservação da Vida Selvagem e Pesca da Florida (FWC, a sigla original).

Durante a autópsia ao animal, os investigadores foram surpreendidos ao encontrarem uma mangueira de plástico com um metro, alojada entro o estômago e o esófago.

"Este é o segundo golfinho encontrado num mês nesta região que ingeriu plástico. As tuas ações podem fazer a diferença", explica a FWC no Facebook.No dia 23 de abril, uma cria fêmea de golfinho foi encontrada com vários pedaços de plástico no estômago. Estava gravemente ferido e os veterinário acabaram por abater o animal para não prolongar a dor.

A mangueira de plástico, que foi fotografada e publicada nas redes sociais, aparenta ser de um chuveiro ou de um barco. Os especialistas estão agora concentrados em determinar a causa da morte deste animal.