Golfista espanhola de 22 anos assassinada nos EUA

A golfista espanhola Celia Barquín foi encontrada morta na segunda-feira num campo de golfe no estado americano do Iowa. As autoridades detiveram o presumível autor do crime.

A polícia encontrou o corpo de Celia Barquín, de 22 anos, no campo de golfe de Coldwater, na localidade de Ames, depois de alguns atletas terem dado o alerta após ao encontrarem o seu saco de golfe abandonado.

De acordo com a polícia, Celia Barquín estudava e jogava na Universidade Iowa State e morreu na sequência de um ataque.

Collin Daniel Richards, de 22 anos, alegado autor do crime, foi detido e pode vir a ser considerado culpado de homicídio em primeiro grau.

Nascida em Puente San Miguel (Cantabria), Celia Barquín ganhou em 2018 o torneio feminino de golfe Big 12 e foi nomeada desportista feminina do ano na sua universidade, onde estudava engenharia civil. Celia Barquín tinha vencido este ano o Campeonato de Europa amador feminino.

"Esta é uma perda trágica e sem sentido de uma jovem talentosa e uma aclamada estudante e desportista", salientou em comunicado a presidente da Universidade Iowa State, Wendy Wintersteen.