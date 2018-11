Google diz que partido de Bolsonaro pagou 236 euros para divulgar de conteúdos

Hoje às 00:54 Facebook

A Google informou, na segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral que o Partido Social Liberal, do recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pagou mil reais (cerca de 236 euros) pela disseminação de conteúdos na Internet.

A Google foi a única empresa a relatar, até ao momento, o pagamento pela difusão em massa de conteúdos online relativos à campanha eleitoral do político da extrema-direita.

Instagram, Twitter e Facebook negam compra de divulgação de conteúdos

O Instagram egou que Jair Bolsonaro tivesse pagado pela divulgação em massa de conteúdos, juntando-se, assim, às redes sociais Twitter e Facebook que informaram o Tribunal de que a campanha de Jair Bolsonaro não contratou empresas para disseminação virtual de propaganda.

A resposta das empresas em causa foi dada ao juiz relator Luís Roberto Barroso, responsável pela prestação de contas da campanha de Bolsonaro.

Luís Roberto Barroso determinou, na passada quinta-feira, que os gigantes da internet WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e Google respondessem, num prazo de três dias, se houve ou não contratação de divulgação de informação em massa a favor do candidato durante as eleições, seja pelo próprio ou por terceiros.

As eleições presidenciais, que culminaram no dia 28 de outubro com a escolha de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil, foram o primeiro sufrágio com autorização para divulgação de conteúdo nas redes sociais.

No entanto, como regra, teria de ser identificado de forma inequívoca e contratado, exclusivamente, por partidos políticos, coligações, candidatos ou representantes.

Em 18 de outubro, o jornal "Folha de São Paulo" revelou um suposto esquema ilícito envolvendo Jair Bolsonaro e empresários que teriam alegadamente patrocinado a divulgação de mensagens falsas pela rede social WhatsApp.

A prática, em tese, pode ser ilegal, caso seja considerada pela Justiça doação para campanha feita por empresas.

Desde 2015, as empresas estão proibidas de doar dinheiro par as campanhas.