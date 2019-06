Gordura animal na composição da nova nota de 50 libras

Hoje às 11:57 Facebook

O Banco da Inglaterra confirmou que a nova nota de 50 libras esterlinas será feita de plástico que contém gordura animal, apesar dos protestos realizados por vários grupos de defesa dos animais do Reino Unido.

O Banco da Inglaterra decidiu continuar a usar o polímero das atuais notas de 5, 10 e 20 libras esterlinas, feito de sebo, na nova nota de 50 libras esterlinas, após uma "cuidadosa consideração".

Em 2016, o uso de plástico com gordura animal na nova nota de cinco levou à realização de uma petição, que pedia a suspensão do uso de sebo nas notas.

No entanto, o Banco anunciou em agosto de 2017 que iria manter o mesmo plástico, apesar das reações negativas, porque a alternativa de óleo de palma, que foi originalmente sugerida pelos ativistas, ficaria demasiado cara. Para além disso, disseram que a medida poderia levantar questões de sustentabilidade ambiental.

Os organizadores da petição disseram que o uso da gordura animal era "inaceitável para milhões de vegans, vegetarianos, hindus, sikhs, jainistas e outros, no Reino Unido".

O Banco também relevou esta semana que a gráfica "De La Rue" tem um contrato de oito anos, a ter início já no próximo ano, juntamente com a australiana "CCL Secure", para fornecer o polímero para as notas de 50 libras, de acordo com o jornal "Daily Mail".