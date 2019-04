Governador de São Paulo felicita polícias que mataram 11 assaltantes

Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O governador do Estado brasileiro de São Paulo, João Dória, felicitou os agentes da polícia que mataram 11 alegados assaltantes que tentaram roubar caixas multibanco na madrugada desta quinta-feira, na cidade de Guararema, Brasil.

"No próximo dia 10, vamos homenagear estes policias (...) Bandidos que usam escopetas [arma de fogo de cano longo], fuzis e metralhadoras não saem para passear. Eles saíram para assaltar e fazer vítimas. Estão de parabéns os policias que agiram e colocaram no cemitério [mais de] dez bandidos", disse Doria, numa entrevista emitida pelo canal de televisão brasileiro GloboNews.

Uma tentativa de assalto provocou, esta madrugada, pelo menos 11 mortos em Guararema, cidade localizada a 80 quilómetros de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, registou-se uma troca de tiros entre as forças de segurança e cerca de 30 pessoas fortemente armadas com metralhadoras e pistolas, que participaram da tentativa de assalto às agências do Banco do Brasil e do Santander Brasil.

Os assaltantes explodiram os caixas eletrónicas de uma das agências, mas a chegada da polícia frustrou o roubo.

Na tentativa de fuga, foram usados cinco carros blindados. Alguns suspeitos também entraram numa casa e fizeram uma família refém. Estas vítimas foram posteriormente libertadas, segundo a Polícia Militar brasileira.

O roubo em caixas multibanco com o uso de explosivos é uma prática comum no Brasil, realizada por grupos criminosos organizados.

Na semana passada, um grupo de homens fortemente armados invadiu um hotel em Brasília, junto à residência oficial da Presidência da República, e fugiu com uma quantia de dinheiro não especificada, após destruir três caixas multibanco com explosivos.