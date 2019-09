Governador do Rio de Janeiro retira diminuição de mortes de metas a atingir por polícias

Hoje às 19:07 Facebook

O governador do Rio de Janeiro alterou, na terça-feira, as regras para concessão de prémios salariais a polícias por redução dos indicadores de criminalidade no estado, retirando a diminuição de mortes em serviço das metas a serem atingidas.

A decisão foi publicada pelo governador Wilson Witzel na edição de hoje do Diário Oficial daquele estado brasileiro, e determina que a atribuição de gratificações monetárias deixa de depender da diminuição do número de mortes resultantes das suas intervenções.

De acordo com o jornal O Globo, o sistema de metas das polícias civil e militar do Rio de Janeiro estabelece objetivos a serem cumpridos por batalhões e esquadras nas suas respetivas regiões.

Os prémios monetários eram pagos semestralmente e, no caso das mortes cometidas por agentes policiais do estado, recebiam o bónus as unidades que alcançassem a redução do número de ocorrências.

"Com a mudança anunciada hoje, matar mais ou menos deixa de ser um fator a ser considerado pelo agente na conta da possível gratificação" afirmou ao Globo Robson Rodrigues, especialista em segurança pública e ex-chefe do Estado Maior da Polícia Militar.

"É um retrocesso lamentável, já que o formato antigo do sistema exigia mais profissionalismo da polícia. A mudança é um mau sinal. Na prática, a redução das mortes cometidas por agentes deixa de ser um objetivo almejado pela polícia", acrescentou ainda Robson Rodrigues.

O decreto apenas mantém os homicídios dolosos, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte entre as metas para a redução de letalidade violenta.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, alinhado com a política de segurança do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, adotou uma forte retórica de combate ao crime, baseada no uso da violência.

Após a entrada de Witzel no poder estadual, o número de pessoas mortas pela polícia aumentou significativamente em comparação com anos anteriores.

Entre janeiro e agosto, 1249 pessoas foram mortas por intervenção policial, de acordo com Instituto de Segurança Pública (ISP).

O novo decreto assinado por Witzel surge quatro dias depois da morte de uma menina de oito anos atingida por uma bala perdida no Rio de Janeiro, durante um tiroteio com a polícia numa favela, na sexta-feira passada.

Agatha Sales Félix, foi atingida com uma bala nas costas, enquanto viajava numa carrinha na favela do Complexo do Alemão.

Os moradores daquela favela e a família de Agatha Félix culpam a polícia local pela morte da criança, afirmando que ouviram apenas um tiro quando ela foi atingida.

Já os polícias alegam que foram atacados de várias direções e que estavam a reagir a tiros, sem admitirem que foi uma bala proveniente de uma das suas armas que atingiu a criança.

Na segunda-feira, Wilson Witzel comentou a morte da criança em declarações à imprensa, afirmando que tem alcançado "resultados satisfatórios" no comte ao crimw, e que não será a morte da menina a fazer parar o seu projeto contra a criminalidade.

"Eu sou pai, eu tenho os meus filhos em casa, eu olho para eles deitados na cama e penso: 'amanhã, aquela mãe não vai ter o filho deitado na cama, para poder olhar, para poder acariciar'. (...) Eu sou uma pessoa de sentimento. (...) Agora, não é porque nós temos um facto terrível como esse que vamos parar o Estado", frisou o governador.