Governador palestiniano de Jerusalém foi detido

As autoridades de Israel detiveram o Governador palestiniano de Jerusalém, por crimes supostamente cometidos na Cisjordânia ocupada, que não foram especificados.

O governador Adnan Gheith foi preso no sábado à noite no bairro palestiniano de Beit Hanina, em Jerusalém Oriental, ocupado por Israel e deve comparecer num tribunal israelita dentro de quatro dias, afirma a Organização de Libertação da Palestina (OLP) em comunciado, citado pela agência AFP.

Segundo o "número dois" da OLP, Saeb Erekat, a detenção é "um novo passo contra a presença palestiniana em Jerusalém", e constitui uma violação da legislação israelita relativa às instituições palestinianas na cidade.

"As ameaças às autoridades palestinianas, a sua detenção, incluindo o sequestro do governador Gheith, fazem parte de um plano para minar as fundações de uma solução política de dois Estados segundo as fronteiras de 1967", traçadas antes da guerra árabe-israelita e da ocupação israelita da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, afirma Erekat no mesmo comunicado.

O Exército israelita absteve-se de comentar a detenção de Gheith. Questionado pela AFP, o porta-voz da Polícia, Micky Rosenfeld, limitou-se a confirmar a prisão de "duas pessoas" e "a abertura de uma investigação".

A OLP é liderada por Mahmoud Abbas, que também é responsável pelo Partido Fatah e pela Autoridade Palestiniana, principal interlocutor com os líderes estrangeiros.

A OLP foi representada em Jerusalém Oriental pela Casa do Oriente até ser fechada pelas autoridades israelitas em 2000.

Os palestinianos pretendem que Jerusalém Oriental seja a capital do Estado a que aspiram.