Governo chinês adia demolição de mesquita depois de dias de manifestações

Ontem às 21:15 Facebook

Twitter

As autoridades chinesas adiaram a demolição de uma mesquita em Weizhou, no norte da China, depois de vários dias de manifestações.

Um responsável local leu, este sábado, perante os manifestantes um documento a anunciar que o Governo vai adiar a demolição da mesquita, segundo alguns presentes ouvidos pela agência de notícias France Press, tendo depois a maioria das pessoas dispersado do local.

Milhares de pessoas estavam em protesto desde quinta-feira para impedir a demolição daquele local de culto, ordenada pelas autoridades que procuram restringir a liberdade religiosa para os muçulmanos, enquadrando-a nos princípios defendidos pelo Partido Comunista chinês.

A Internet e o serviço 4G dos telemóveis não funcionavam num raio de cerca de 10 quilómetros em torno do local da manifestação

Centenas de pessoas percorreram centenas de quilómetros para apoiar os defensores da mesquita e levar-lhes alimentos, segundo testemunharam os habitantes.

"O Governo garante que se trata de um edifício ilegal, mas não é o caso. A mesquita tem séculos de história", disse à AFP um restaurador que se apresentou com o pseudónimo de Ma.

De acordo com documentos oficiais, a mesquita foi reconstruída nos últimos dois anos, mas vários responsáveis receberam "um sério aviso" da parte de uma comissão disciplinar local devido a incertezas no processo de autorização.

A fachada foi modificada, abandonando uma aparência de templo budista por um design árabe, com cúpulas e crescentes lunares.

As palavras "Mesquita de Weizhou" desapareceram do Weibo, a versão chinesa do Twitter, quando a AFP tentou fazer uma pesquisa sobre o tema.

A Internet e o serviço 4G dos telemóveis não funcionavam num raio de cerca de 10 quilómetros em torno do local da manifestação.

A agitação aumentou em Weizhou depois da difusão na passada semana de uma ordem governamental para demolir a mesquita, cuja reconstrução foi feita sem as autorizações devidas.

Num documento oficial, que a AFP diz não ter conseguido verificar, terá sido escrito que se o edifício não fosse demolido até 10 de agosto, o Governo ver-se-ia na obrigação "de o abater", alertando os responsáveis da mesquita que "deveriam aceitar a responsabilidade das consequências de tal ato".

As autoridades locais e a associação islâmica local não estiveram contactáveis, adiantou a AFP.

O islão é uma das cinco religiões reconhecidas oficialmente na China, onde vivem cerca de 23 milhões de muçulmanos.

A pressão das autoridades de Pequim aumentou nos últimos meses com um controlo apertado das manifestações da liberdade de expressão religiosa, com as autoridades a quererem enquadrar a prática religiosa com os valores e cultura chineses "tradicionais".

Os novos regulamentos relativos a questões religiosas, que suscitaram uma crescente inquietação dos movimentos de defesa dos direitos humanos, preveem um controlo maior do Estado sobre a religião de forma a "parar o extremismo".

Em Xinjiang, região autónoma no noroeste do país maioritariamente muçulmana, a situação é particularmente sensível: muitos uigures, povo de origem turca e de religião islâmica, queixam-se de discriminação e membros radicais cometeram atentados que fizeram centenas de mortos nos últimos anos.