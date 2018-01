Senador desmente Trump sobre declaração polémica

Hoje às 17:38, atualizado às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O senador democrata Dick Durbin garante que Donald Trump usou "várias vezes" a expressão "países de merda" numa reunião com senadores sobre política migratória, apesar de o presidente norte-americano já ter desmentido.

O executivo de Port-au-Prince considerou "inaceitáveis" as referências de Donald Trump ao Haiti, El Salvador e a países africanos, em comunicado divulgado esta sexta-feira, aniversário do sismo que provocou mais de 200 mil mortos naquela nação caribenha, em 2010.

"O Governo haitiano condena, com a maior firmeza, estas hediondas e desprezíveis palavras", que o presidente norte-americano já negou, na conta pessoal na rede social Twitter.

Donald Trump admitiu ter usado "linguagem dura" na reunião de quinta-feira, mas negou a expressão "países de merda" para se referir ao Haiti, El Salvador e nações africanas.

De acordo com fontes conhecedoras do teor da reunião de quinta-feira, citadas pela imprensa dos EUA, Trump qualificou El Salvador, Haiti e várias nações africanas, que não identificou, de "países de merda", sinalizando que preferia abrir as portas a imigrantes procedentes de países como a Noruega.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O senador democrata Dick Durbin, presente na reunião, reiterou que Donald Trump usou "várias vezes" a expressão "países de merda".

"Pronunciou essas palavras cheio de ódio", sublinhou o senador, confirmando as afirmações, que geraram protestos de vários quadrantes da comunidade internacional, entre os quais as Nações Unidas e a Fundação Haitiana em território norte-americano.

A União Africana (UA), organização intergovernamental com 55 Estados membros, considerou que as declarações de Trump são "ofensivas" e "perturbadoras".

"Não são apenas ofensivas para as pessoas de origem africana nos Estados Unidos, mas também para os cidadãos africanos", disse à agência France Presse Ebba Kalondo, o porta-voz do presidente da Comissão da UA, Moussa Faki.

Também o Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder na África do Sul, considerou as afirmações "extremamente ofensivas".

A secretária-geral do ANC, Jessie Duarte, afirmou que os países em desenvolvimento têm dificuldades, mas assinalou que os Estados Unidos têm milhões de pessoas sem trabalho ou sem cuidados de saúde.

O Botsuana convocou o embaixador dos Estados Unidos naquele país africano e classificou as declarações de Trump "altamente irresponsáveis, repreensíveis e racistas".

O presidente do Senegal, Macky Sall, manifestou-se chocado com as declarações de Trump e disse que "África e a raça negra merecem o respeito e a consideração de todos".