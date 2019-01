Governo espanhol baixa previsão de crescimento para 2019

Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo espanhol baixou em uma décima a sua previsão de crescimento económico para 2019, para 2,2%, explicado pelo ajustamento fiscal que tem de realizar para manter o objetivo de défice público em 1,3%.

A ministra da Economia espanhola, Nadia Calviño, revelou hoje, numa entrevista à rádio pública RNE, que a previsão de crescimento económico de 2,2% no corrente ano estará incluída na revisão do quadro macroeconómico que será aprovado pelo Conselho de Ministros esta sexta-feira, ao mesmo tempo da aprovação do projeto de Orçamento para 2019.

A responsável pelas finanças considerou que o crescimento previsto continua a ser "sólido, muito acima dos países ao redor", e reflete uma situação económica favorável.

Calviño defendeu que a descida na taxa de criação de riqueza deve-se a medidas já tomadas, como a subida do salário mínimo e das pensões de reforma, que até teriam como consequência uma subida do crescimento em 2019, não fosse a necessidade de baixar o desequilíbrio das contas públicas de 2,7% em 2018 para 1,3% no corrente ano.

O Governo minoritário socialista gostaria que o défice público em 2019 fosse de 1,8%, mas o Partido Popular (direita), com maioria no senado, a câmara alta do parlamento, não permitiu.

O executivo espanhol anunciou que irá aprovar o projeto de Orçamento para 2019, apesar de não ter ainda os apoios necessários à sua aprovação no parlamento.

Os dois principais partidos da direita espanhola, PP e Cidadãos, já anunciaram que irão votar contra as contas do Estado.