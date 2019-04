Governo sem registo de portugueses afetados pelo Kenneth

Hoje às 19:35 Facebook

O Governo disse, esta sexta-feira, não ter registo, até ao momento, de cidadãos portugueses afetados pela passagem do ciclone Kenneth, em Moçambique, adiantando que está a acompanhar a situação através do consulado de Portugal na Beira. Até ao momento, as autoridades contabilizam dois óbitos.

Em declarações à agência Lusa, fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse que os cerca de 120 portugueses registados na província de Cabo Delgado, a mais afetada pelo ciclone Kenneth, pertencem à área de jurisdição do Consulado Geral de Portugal na Beira.

"Até ao momento não há qualquer informação de vítimas portuguesas a lamentar", disse a mesma fonte, acrescentando que também "não foi reportado nenhum cidadão ferido nem com estragos materiais nas suas propriedades ou bens".

O ciclone Kenneth chegou ao Norte de Moçambique classificado com a categoria quatro, a segunda mais grave, com ventos contínuos de 225 quilómetros por hora e rajadas de 270 quilómetros por hora, anunciou hoje o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitário (OCHA).

De acordo com as autoridades locais, o ciclone provocou pelo menos dois mortos.

O segundo óbito registado acorreu em Macomia, um dos pontos mais afetados pelo ciclone Kenneth, segundo a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, que falava no balanço diário a partir da província de Cabo Delgado.

A primeira morte ocorreu na cidade de Pemba, norte do país, durante a noite passada, devido à queda de um coqueiro tombado pela tempestade.

As autoridades moçambicanas avançaram que pelo menos 16 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone e há mais de 18 mil pessoas nos 22 centros de acomodação.

Cinco distritos isolados na província de Cabo Delgado

Cinco distritos de Cabo Delgado, província no norte de Moçambique afetada pelo ciclone Kenneth, estão isolados após as águas do rio Muagamula terem inundado uma ponte metálica.

"A infraestrutura não resistiu à erosão", disse a fonte, acrescentando que, apesar de não ter desabado totalmente, a ponte cedeu nos dois pontos de encontro da estrada N380, disse à Lusa fonte da Administração Nacional de Estradas na província de Cabo Delgado.