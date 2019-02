Grécia ratifica esta semana adesão da Macedónia à NATO

Hoje às 16:54 Facebook

A Grécia ratifica esta semana a adesão da Macedónia à NATO após os dois países terem alcançado um acordo histórico sobre a normalização das relações ao fim de quase 30 anos de tensões diplomáticas entre os vizinhos balcânicos.

Os 29 Estados-membros da Aliança deverão assinar na quarta-feira o protocolo de adesão da "República da Macedónia do Norte" -- o novo nome da ex-república jugoslava na sequência do Acordo de Prespes entre Atenas e Skopje --, e que deverá de seguida ser ratificado individualmente por cada país antes de entrar em vigor.

Em Atenas, o presidente do parlamento grego, Nicos Voutsis, disse que a ratificação será submetida na quinta-feira e votada no dia seguinte, sexta-feira.

O Governo de esquerda do primeiro-ministro Alexis Tsipras foi confrontado com uma crise interna e esteve à beira do colapso após o partido de direita Gregos Independentes (Anel) se ter retirado da coligação governamental em protesto contra o Acordo de Prespes, colocando o Executivo em minoria no parlamento.

No entanto, o apoio de deputados independentes e que romperam com os seus partidos permitiu a aprovação do histórico acordo entre os dois países, que mereceu a rejeição dos restantes partidos da oposição com representação parlamentar.

A Grécia bloqueou durante uma década a perspetiva de adesão da Macedónia à NATO devido à disputa em torno do nome do pequeno país balcânico, que após a independência em 1991 passou a ser designada por Antiga República Jugoslava da Macedónia (Fyrom).

Atenas considerava que o nome da república vizinho constituía uma ameaça à sua província da Macedónia, situada no norte do país e com capital em Salónica.