Greg Clark: "Portugal sempre foi um parceiro muito valioso"

A dois dias do Conselho Europeu extraordinário em que os 27 países que permanecerão na União Europeia (UE) deverão aprovar o acordo preliminar alcançado entre Londres e Bruxelas para a saída do Reino Unido, Greg Clark, ministro do Comércio, Energia e Estratégia Industrial do Governo de Theresa May esteve no Porto, onde visitou o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência.

Em entrevista ao JN, garantiu que tudo fará para que as relações comerciais com Portugal não sofram alterações significativas após a conclusão do Brexit, no final de 2020.

O acordo alcançado por Theresa May para o Brexit é o melhor ou foi o possível?

Foi o melhor dos que se podiam fazer e é consistente com os objetivos do Brexit. A maioria da população do Reino Unido votou pela saída da União Europeia, mas a natureza das futuras relações com os outros países não ficou definida em detalhe no referendo. Na defesa dos nossos interesses, devemos continuar a fazer o que tem sido bem feito, reconhecendo que tem de haver um novo equilíbrio no que diz respeito aos direitos e deveres. O que foi proposto neste acordo de saída reflete de forma justa as nossas obrigações, incluindo as económicas, para com a União Europeia, e propõe o tipo de trabalho que vamos fazer. Será positivo que a nível comercial as relações se mantenham. Fiz parte das pessoas que no Governo queriam continuar na UE e fiz campanha por isso, mas aceito que o país tenha tido uma visão diferente e penso que este acordo é justo.

Acredita que os prazos de todo o processo serão cumpridos?

O primeiro passo é assinar o acordo no domingo [amanhã] e que os parlamentos britânico e europeu o aprovem. Depois, sendo o período de transição válido até ao fim de 2020, é muito desejável que todas as negociações sejam concluídas durante esse tempo, para que toda a gente - cidadãos, empresas e investidores - possa ter confiança no que o futuro trará. Há muito para discutir e para trabalhar, mas penso que será possível fazê-lo.

Sendo Portugal e o Reino Unido aliados antigos, o que vai mudar na relação entre os dois países após o Brexit?

Espero que a relação comercial que temos, a nível da transação de produtos e serviços, e que tem sido mutuamente bem sucedida ao longo de tantos anos, antes e durante a existência da União Europeia, possa continuar através de acordos que venhamos a fazer. Para nós, Portugal sempre foi um parceiro muito valioso. Penso que podemos fazer ainda mais negócios em conjunto porque alguns dos produtos que trocamos atraem muitos consumidores e as pessoas vão querer continuar a consumi-los. Haverá oportunidades para aumentarmos o nosso volume de comércio. A cordialidade e os vários pontos de afinidade que existem entre os dois países são uma boa base para que essa relação continue a ser frutuosa. A nível científico, será importante que isso aconteça nos próximos anos para que instituições como esta que visitei hoje [ontem] continuem a ter tanto êxito.

Que áreas de investimentos em Portugal são mais atrativas?

Os dois países têm uma das relações comerciais mais fortes de toda a União Europeia. As áreas em que somos fortes são os serviços, mas também a produção avançada de componentes para o setor automóvel. Claro que a comida e a bebida são algo que historicamente nos une, tal como os têxteis e as peles. Os pontos de contacto têm um alcance enorme e uma das coisas que quero garantir é que Portugal e o Reino Unido continuem a ser muito próximos, que trabalhem em conjunto nas negociações da nossa saída da União Europeia, como bons amigos, e que essa boa relação vá para além do Brexit.

Na ciência, quais são as mais-valias que Portugal representa para os interesses britânicos?

A análise e o tratamento da informação científica, bem como a inteligência artificial, são áreas que estão a crescer em Portugal e em que o Reino Unido é forte. Penso que poder colaborar nestas áreas fortalece os dois países. A aplicação de técnicas científicas na indústria e na produção agrícola é outro setor que nos interessa muito. O espaço e a construção de satélites também são apostas estratégicas, tanto em Portugal como no Reino Unido. Espero que possamos trabalhar em conjunto.

De que forma a saída do Reino Unido da União Europeia poderá afetar o nível de investimento britânico em Portugal?

Os anos em conjunto que tivemos na União Europeia são uma fração muito pequena do nosso passado a nível comercial. Estou muito determinado a contribuir para que possamos continuar a investir em Portugal e vice-versa. Fizemo-lo antes da União Europeia, fizemo-lo através da União Europeia e podemos fazê-lo depois. O acordo que espero ver assinado em Bruxelas garante a continuação de políticas comerciais sem restrições ou quotas. Permite-nos, por exemplo, continuar a fazer parte de projetos da comunidade científica europeia. Estamos muito gratos ao primeiro-ministro português e ao apoio que ele tem dado, para que o desfecho seja positivo. Sei que essa parceria vai continuar a verificar-se depois do Brexit.

Existe uma comunidade significativa de investigadores lusos no Reino Unido. Está previsto algum mecanismo de adaptação à realidade pós-Brexit?

Queremos um nível máximo de continuidade do trabalho e fazer com que todos os cientistas, investigadores e empresas portuguesas que estão instaladas no Reino Unido sejam sempre bem-vindos, até porque Portugal também tem proporcionado um ambiente muito positivo para tantos cidadãos britânicos durante muitos anos. Há um empenho total da nossa parte em manter, não só a amizade entre os dois países, mas também as trocas comerciais e de conhecimento, e vamos fazer tudo para garantir essa continuidade.