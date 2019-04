Greta apela ao voto para as eleições europeias

Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A jovem ativista e ambientalista sueca Greta Thunberg apelou ao voto nas eleições europeias e pediu aos jovens que pressionem o Parlamento Europeu para que tenha em conta as reivindicações de quem ainda não pode votar.

A adolescente, que ainda não tem idade para votar, defendeu que é "essencial" votar nas europeias que se realizam entre 23 a 26 de maio, sublinhando que é preciso "aproveitar esta oportunidade para influenciar posições" no sentido de avançar com medidas que garantam a proteção do planeta.

No final de uma reunião com o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, a jovem de 16 anos defendeu que já se está em contagem decrescente para agir contra o aquecimento global.

"Nós temos agora uma janela aberta que nos permite agir, mas não ficará aberta por muito tempo. Por isso precisamos aproveitar esta oportunidade para fazer algo", alertou.

Os políticos europeus devem "agir agora, porque já não há muito tempo", disse a estudante, que no ano passado iniciou sozinha uma greve à escola em defesa do clima à qual têm aderido milhares de jovens em todo o mundo.

Greta Thunberg serviu de exemplo para milhares de jovens na Europa que nas últimas semanas têm saído à rua para chamar a atenção para a necessidade urgente de lutar contra as mudanças climáticas.

Em Estrasburgo, está prevista uma manifestação para o início da tarde que terminará em frente do Parlamento Europeu e Greta Thunberg voltou hoje a apelar aos jovens "para pressionarem as pessoas no poder e as gerações mais velhas".

"Esta é uma ótima oportunidade para enviar uma mensagem e falar em nome de jovens que compartilham as mesmas preocupações que eu sobre a crise climática", disse o adolescente.