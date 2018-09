Grupo armado de facas ataca escola profissional em Cuba e faz nove feridos

Hoje às 01:21 Facebook

Um ataque de um grupo, armado com facas, a um instituto de formação profissional na capital cubana provocou nove feridos, noticiou a imprensa estatal na quarta-feira.

O incidente ocorreu na segunda-feira no Politécnico Olo Pantoja, no município de La Lisa, a oeste da capital, Havana, onde "quatro pessoas alheias ao sistema nacional de educação irromperam no centro e causaram ferimentos ligeiros a nove estudantes", segundo o sítio estatal noticioso na Internet "Cubadebate".

A informação foi divulgada por este meio oficial depois de outros não oficiais terem mencionado a existência de um ataque com armas brancas naquele estabelecimento, o que provocou algum alvoroço em Cuba, país pouco habituado a ver este tipo de acontecimentos passar para o âmbito público.

Segundo a versão dos meios digitais independentes em Cuba e Miami, nos Estados Unidos da América, que citaram como fontes docentes do Politécnico, os assaltantes entraram nas aulas e começaram a apunhalar os alunos.

Sem confirmar estes ataques, o "Cubadebate" destacou a importância dos factos, ao indicar que "se deslocaram ao local autoridades do partido, do governo e da educação do território, bem como membros da Polícia Nacional Revolucionária".

Ainda segundo este meio oficial, "as ações de investigação permitiram capturar, em curto prazo, os quatro autores, que estão detidos e sob investigação".

Não foram avançadas as possíveis causas do ataque, mas meios independentes mencionaram um eventual ajuste de contas.

Os estudantes feridos tiveram alta e o centro "mantém as suas atividades docentes normais", segundo o "Cubadebate".