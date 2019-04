Grupo armado mata 13 pessoas numa festa no México

Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades mexicanas informaram que um grupo armado invadiu uma festa privada no Estado de Veracruz, no leste do país, provocando pelo menos 13 mortos e quatro feridos.

De acordo com a polícia local, o ataque ocorreu cerca das 21 horas de sexta-feira (3 horas deste sábado em Portugal continental) no município de Minatitlán, conhecido por atividades de refinação de petróleo.

O grupo atacante, que ainda não foi identificado, "abriu fogo, provocando a morte de sete homens, cinco mulheres e um menor", segundo um comunicado divulgado pela Secretaria de Segurança do Estado de Veracruz.

A cidade de Minatitlán tem sido alvo do crime organizado na última década, sendo o crime mais comum o sequestro de petroleiros, médicos e professores.

Os casos de homicídio no México aumentaram 15% no ano passado. Segundo dados do governo, o Ministério Público abriu 28.816 investigações em 2018, sendo que cada caso pode envolver mais do que uma vítima.