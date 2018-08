Grupo armado "varre" localidade nigeriana a fogo e mata 51 pessoas

06 Maio 2018 às 19:18 Facebook

Um grupo conhecido por estar associado ao roubo de gado irrompeu no sábado numa localidade no norte da Nigéria e matou pelo menos 51 pessoas, incluindo várias crianças com menos de 10 anos.

A estação britânica pública BBC informou este domingo, citando testemunhas locais, que o grupo entrou no sábado à tarde em Gwaska, no distrito de Birnin Gwari (Estado de Kaduna), incendiando casas e abrindo fogo contra a população. As pessoas entraram em pânico e muitas tentaram fugir.

A BBC também relatou a existência de corpos mutilados.

A agência noticiosa francesa France Presse (AFP) falou, este domingo, com um membro de uma milícia civil do distrito de Birnin Gwari, que confirmou os incidentes.

Na semana passada, incidentes violentos envolvendo milícias civis e grupos criminosos, conhecidos como "ladrões de gado", no Estado vizinho de Zamfara, mataram 13 pessoas.

A realização de sequestros para pedir posteriormente um resgate e o roubo de gado em grande escala tornou-se frequente nas comunidades rurais do Estado de Zamfara, onde a população, maioritariamente muçulmana, vive da criação de gado, da caça e da agricultura.