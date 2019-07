Nove paraquedistas morrem após queda de avião

Hoje às 09:56 Facebook

Um pequeno avião caiu, no domingo, na Suécia pouco depois de ter levantado voo. As nove pessoas que seguiram no aparelho morreram.

O acidente ocorreu ao início da tarde de domingo, na ilha de Storsandskar. Aos media locais, algumas testemunhas contaram que viram os tripulantes a tentar abrir o paraquedas antes da queda.

A causa do acidente ainda não é conhecida. "Posso confirmar que todas as pessoas que seguiam a bordo morreram", disse Gabriella Bandling, do município de Vasterbotten.

Ao canal televisivo SVT, uma testemunha que estava no local contou que ouviu um barulho antes de ver o aparelho a cair.

O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, expressou "grande tristeza" com o acidente. O responsável prestou condolências à família e disse que se iria concentrar em compreender o que esteve na causa do acidente.