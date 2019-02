Grupo de Operações Especiais da PSP impedido de entrar na Venezuela

Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Os operacionais do Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP foram impedidos de entrar na Venezuela.

A equipa da PSP responsável por garantir a segurança da embaixada portuguesa em Caracas foi travada à chegada a solo venezuelano.

As autoridades aeroportuárias daquele país não deixaram descarregar as malas diplomáticas que tinham equipamento destinado à missão, explica a RTP.

O Falcon 50 da Força Aérea portuguesa, que transportava oito operacionais do GOE, chegou à Venezuela no domingo. As negociações ainda duraram 12 horas, mas os elementos do GOE acabaram por partir da Venezuela com destino a Portugal na segunda-feira.

Recorde-se que, na segunda-feira, Portugal, tal como vários países da União Europeia, reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. "Não há qualquer comentário a fazer", respondeu à Antena 1 fonte do gabinete do ministro Augusto Santos Silva.