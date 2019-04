Estado Islâmico divulga foto de suspeito de atentados no Sri Lanka

Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) divulgou uma fotografia do homem que o Governo do Sri Lanka identificou como o líder dos atentados de domingo no Sri Lanka que fizeram 320 mortos e mais de 500 feridos.

O EI divulgou a foto através da agência Amaq, órgão de propaganda do grupo extremista. O grupo jihadista reivindicou, na terça-feira, a autoria dos atentados suicidas no Sri Lanka contra igrejas e hotéis de luxo.

"Os executores do ataque que teve como objetivo os cidadãos dos países da coligação e cristãos [realizado] anteontem [no domingo] são combatentes do Estado Islâmico", afirmou em comunicado uma fonte próxima dos jihadistas citada pela agência Amaq.

O grupo, que perdeu todo o território que controlava no Iraque e na Síria, tem feito frequentes reivindicações não comprovadas de responsabilidade por atentados terroristas.

O ataque consistiu em oito explosões que mataram, pelo menos, 320 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu, e provocaram mais de 500 feridos.

O número de pessoas detidas relacionadas com os ataques atinge as 40, segundo o porta-voz da polícia Ruwan Gunasekera.

O responsável da polícia tinha afirmado que as autoridades atribuíam os ataques a um grupo extremista islâmico local, o National Thowheeth Jama'ath, embora considerassem que o grupo teria sido apoiado internacionalmente.

A capital do país, Colombo, foi alvo de pelo menos cinco explosões: em quatro hotéis de luxo e uma igreja.

Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país.

A oitava e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.

As primeiras seis explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 8.45 de domingo (03:15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.