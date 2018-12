Grupo não identificado sequestrou 60 camionistas no norte do Afeganistão

Hoje às 16:16 Facebook

Um grupo não identificado sequestrou, este domingo, 60 camionistas, que transportavam carvão, na província de Samangan, no norte do Afeganistão, no segundo incidente deste tipo numa semana nesta região.

Os assaltantes, armados, bloquearam a passagem na zona de Dar-e-Sof a 60 camiões que se dirigiam à província de Balkh, também no norte, e sequestraram os respetivos motoristas, e libertaram os seus assistentes, disse à agência noticiosa Efe o o porta-voz do governador provincial, Mohammad Sediq Azizi.

Segundo a mesma fonte, a polícia afegã iniciou uma operação para libertar os reféns com o apoio dos líderes tribais, já que os camiões carregados de carvão estão sob controlo do Governo.

Desconhece-se a razão do sequestro, mas as últimas ações idênticas foram efetuadas para extorquir dinheiro dos reféns ou para prender membros das forças de segurança que viajam em veículos particulares.

Na estrada que liga Balkh à província de Sar-e-Pol, um grupo desconhecido sequestrou na terça-feira cerca de vinte civis que viajavam em duas carrinhas de caixa fechada.