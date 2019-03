Guaidó conseguiu entrar na Venezuela

Hoje às 16:29 Facebook

Juan Guaidó chegou esta segunda-feira ao aeroporto de Caracas. "Continuamos: não há medo", afirmou o autoproclamado presidente interino da Venezuela.

"Já estamos na nossa amada terra! Venezuela, acabamos de passar [o serviço de] migração e vamos para onde está o nosso povo!", escreveu Guaidó na sua página do Twitter.

E, numa outra publicação, acrescentou: "Entramos na Venezuela como cidadãos livres, que ninguém nos diga o contrário. Já sinto o meu sol de La Guaira, o brio da cidade que nos esperava aqui".

O jornal espanhol El País está a acompanhar tudo em direto:

Milhares de pessoas estão nas ruas a manifestar-se contra o regime de Maduro. Guaidó dedicou uma mensagem nas redes sociais aos apoiantes.

"À espera do abraço desse mar de pessoas que nos inspira e nos compromete: as pessoas do meu litoral! Vamos para o mar. E, então, diretos para Caracas", escreveu o autoproclamado presidente interino da Venezuela, desafiando Maduro e arriscando a detenção.