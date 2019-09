Guarda-costas de rei saudita morre assassinado pelo amigo

Hoje às 16:20 Facebook

General Abdel Aziz al-Fagham era conhecido na Arábia Saudita por ser guarda-costas pessoal do rei Salman bin Abdulaziz. Foi morto a tiro por um amigo após uma discussão.

Segundo os meios de comunicação internacionais e sauditas, o general visitou a casa do amigo Mamdouh bin Meshaal Al Ali, na noite deste sábado. Uma desavença terá provocado a ira dos dois, mas o amigo do guarda-costas terá ido mais longe.

Abriu fogo sobre a sua própria casa e atingiu Abdel Aziz al-Fagham, um saudita, um empregado filipino e cinco polícias. Al Ali foi atingido pelas autoridades, que se deslocaram à sua casa para tomar conta da ocorrência.

O guarda-costas do rei saudita morreu no hospital, sucumbindo aos ferimentos.

O general Abdel Aziz al-Fagham tornou-se conhecido pela proteção ao atual e ao antecessor da realeza saudita. Sucedeu ao pai na segurança dos reis da Arábia Saudita. Tornou-se conhecido por amparar as caminhadas do rei Salman, com 83 anos.